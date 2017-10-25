 Lato sınıfta kaldı – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Lato sınıfta kaldı

    Lato sınıfta kaldı
    İgor Tudor, Latovlevici'nin Fenerbahçe karşısında performansını yeterli bulmadı. Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin oynadığı futbolu beğenmeyen Tudor, "Performansını artırmalısın" uyarısı yaptı. Tudor'un bu hafta Trabzon karşısında solda Linnes'e şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:14
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