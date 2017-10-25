Lato sınıfta kaldı

İgor Tudor, Latovlevici'nin Fenerbahçe karşısında performansını yeterli bulmadı. Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin oynadığı futbolu beğenmeyen Tudor, "Performansını artırmalısın" uyarısı yaptı. Tudor'un bu hafta Trabzon karşısında solda Linnes'e şans vermeyi düşündüğü bildirildi.