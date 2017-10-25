 Aslan’da izin bitti – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Aslan’da izin bitti

    Aslan’da izin bitti
    Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Basına kapalı idmanda oyuncular çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Antrenman öncesi, 27 yaşına giren Serdar Aziz'in doğum günü kutlandı
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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