''Sahamızı kapatamazsınız!''
Yardımcı hakem Tarık Ongun’un kafasına isabet eden pet şişe nedeniyle PFDK’ya sevkedilecek olan Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek gösterip, “Sahamızı kapatamazsınız” diyecek.
Olaylı derbide Galatasaray tribünlerinden atılan bir pet şişe, yardımcı hakem Tarık Ongun'un kafasına isabet etmişti. Bu nedenle PFDK'ya sevkedilecek olan sarı-kırmızılılar, "Seyircisiz oynama cezası gelecek" iddialarına karşın savunmasını belirledi.
Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Sarı-Lacivertli tribünden atılan bir su şişesiyle Volkan Babacan'ın yaralanmasını örnek gösterecek olan Galatasaray, "Fenerbahçe'ye kart bloke cezası verdiniz. Bizim sahamızı kapatamazsınız" diyecek.
Takvim
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
''Sahamızı kapatamazsınız!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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