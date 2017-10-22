Tudor'dan beraberlik yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
1 PUAN KÖTÜ DEĞİL
Maça bir sistemle hazırlandık, iyi de oynuyorduk. Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldı. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil.
HAKEM YORUMU
Hakem hakkında konuşmayacağım. Oyuna iyi başladık ve derbi taktiğimiz iyi görünüyordu. Bu zamana kadar oynadığımız 8 maçı da aynı şekilde oynamadık. Dikkatli seyrederseniz, görürsünüz. Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:30
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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