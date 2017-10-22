 Tudor'dan beraberlik yorumu – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Tudor'dan beraberlik yorumu

    Tudor'dan beraberlik yorumu

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası soruları yanıtladı.

    1 PUAN KÖTÜ DEĞİL
    Maça bir sistemle hazırlandık, iyi de oynuyorduk. Serdar'ın sakatlığı her şeyi değiştirdi. İkinci yarı daha iyi oynadık, daha çok bastık. Kırmızı kartla tekrar sistem değişmek zorunda kaldı. 11-11 devam etseydik gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe iyi bir takım ve puan farkını korumayı başardık. 1 puan kötü değil.

    HAKEM YORUMU
    Hakem hakkında konuşmayacağım. Oyuna iyi başladık ve derbi taktiğimiz iyi görünüyordu. Bu zamana kadar oynadığımız 8 maçı da aynı şekilde oynamadık. Dikkatli seyrederseniz, görürsünüz. Ben, Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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