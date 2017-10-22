 Saldırıya uğrayan Hakan derbide – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Saldırıya uğrayan Hakan derbide

    Saldırıya uğrayan Hakan derbide

    - maçı öncesi bir grup taraftar tarafından saldıraya uğrayan Hakan Karaoğlu Türk Telekom Stad'ında yerini aldı.

    yönetimi, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atkiker Konyaspor -Galatasaray maçından önce saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu'nu Fenerbahçe derbisinde misafir etti.

    Geçen hafta oynanan - Galatasaray maçından önce 4 Konyaspor taraftarı tarafından sıkıştırılıp darp edilen Hakan Karaoğlu'nun elindeki Galatasaray forması alınarak yakılmıştı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:17
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