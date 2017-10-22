Rekor kırılan maçta Tottenham galip
Wembley Stadı'nda 80 bin 827 kişinin izlediği ve İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, evinde Liverpool'u 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.
Tottenham ile Liverpool'un Wembley Stadı'nda karşılaştığı ve 80 bin 827 kişinin izlediği 9. hafta maçında, Premier Lig'in seyirci rekoru kırıldı.
Karşılaşmada ev sahibi takıma 4-1'lik galibiyeti getiren golleri, 4 ve 56. dakikalarda Harry Kane, 12. dakikada Son Heung-min, 45. dakikada Dele Alli attı. Liverpool'un tek golü, 24. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.
Bu sezon 9 maçta 8 gole ulaşan Kane, 88. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Tottenham, 20 puanla 3. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Liverpool ise 13 puanla 9. sırada kaldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Rekor kırılan maçta Tottenham galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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