Galatasaray, 4 hafta sonra puan kaybetti
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Süper Lig’de 4 hafta sonra puan kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon hiç yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 4. haftada deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında berabere kalarak puan kaybetmişti. Aslan, o haftadan sonra oynadığı Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasından aldığı beraberlikle 4 hafta sonra puan kaybetmiş oldu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Galatasaray, 4 hafta sonra puan kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.