 Galatasaray, 4 hafta sonra puan kaybetti – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    , 4 hafta sonra puan kaybetti

    Galatasaray, 4 hafta sonra puan kaybetti

    , Fenerbahçe beraberliği ile Süper Lig’de 4 hafta sonra puan kaybetti.

    , Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon hiç yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 4. haftada deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında berabere kalarak puan kaybetmişti. Aslan, o haftadan sonra oynadığı Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasından aldığı beraberlikle 4 hafta sonra puan kaybetmiş oldu.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:04
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