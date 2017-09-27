HAYAL KIRIKLIĞI BRUMA!
Bruma, Galatasaray dönemini arıyor.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki Leipzig'de Bruma büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında 12.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan kadroya katılan Portekizli yeni takımında henüz istenilen performansı gösteremedi. Sezon başından bu yana RB Leipzig formasıyla 7 resmi maçta forma giyen Bruma yalnızca 1 gol katkısı yaptı. 5 lig, 1 Almanya Kupası ve 1 de Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Bruma geçen sezon Galatasaray formasıyla 37 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans göstermişti. Beşiktaş maçında sonradan oyuna giren Bruma sahada 32 dakika kalırken yalnızca 1 şut çekebildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:30
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
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