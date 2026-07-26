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Haberler Futbol Göztepe - Rudes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Rudes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlık kampını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig temsilcimiz Göztepe, dördüncü hazırlık maçında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden NK Rudes ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin performansını ve takımın son durumunu canlı takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar arama motorlarında "Göztepe - Rudes maçı ne zaman, saat kaçta?", "Göztepe hazırlık maçı hangi kanalda, canlı yayın var mı?" ve "Göztepe Rudes maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte dev hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın bilgisi ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 13:41
Göztepe - Rudes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - NK Rudes açı canlı anlatım linki için tıklayınız...

2026-2027 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde sürdüren Trendyol Süper Lig temsilcimiz Göztepe, hazırlık maçları serisine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki dördüncü ve son ciddi provasında Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden NK Rudes ile kozlarını paylaşıyor. Teknik heyetin yeni transferleri sahada göreceği ve lig öncesi ideal kadro kurgusunu şekillendireceği bu mücadeleyi yakından takip etmek isteyen İzmir ekibinin taraftarları arama motorlarında "Göztepe - Rudes maçı bugün saat kaçta?", "Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "Göztepe YouTube canlı izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak Göztepe - NK Rudes hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme detayları...

GÖZTEPE - NK RUDES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile NK Rudes arasındaki sezon öncesi hazırlık maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanıyor. Karşılaşma saat 15.00'da (TSİ) başlayacak.

GÖZTEPE - RUDES MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN VAR MI?

Göztepe'nin Slovenya kampında oynadığı hazırlık karşılaşmaları kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden taraftarla buluşuyor. Sarı-kırmızılı ekibin NK Rudes ile yapacağı mücadele, teknik aksaklık yaşanmaması halinde Göztepe TV Resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

GÖZTEPE - RUDES MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

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