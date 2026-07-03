Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Transfer döneminin en hareketli günleri yaşanırken, Kim Min Jae için Fenerbahçe ve Galatasaray adına son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:24
Savunmaya da takviye planlayan Galatasaray'da, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'in geleceği de belirleyici olacak.
ÖNCELİK VAN DIJK AMA...
Galatasaray, Davinson ayrılırsa Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyordu...
Hollandalı Van Dijk ile İtalya'dan Milan da ilgileniyor.
'BEKLE-GÖR'
Galatasaray, Van Dijk'a alternatif olarak listesine aldığı Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'luk bonservis talebi sonrası 'bekle-gör' durumuna geçti.
Güney Koreli futbolcu için karar transferde diğer bölgelere yapılacak takviye ve Davinson Sanchez'in transferi ve Van Dijk'tan gelecek yanıta göre şekillenecek.
FENERBAHÇE'DE İSE SON DURUM...
Vedat Muriqi'nin ardından santrfora bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, limitini hücum hattında kullanmak istiyor.
29 yaşındaki Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'yu fazla bulan Fenerbahçe, diğer transferler ve yabancı kontenjanına göre bu transfere karar verecek.
Fenerbahçe de eski oyuncusu Kim Min Jae için şimdilik bekleme kararı aldı.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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