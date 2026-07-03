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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminin en hareketli günleri yaşanırken, Kim Min Jae için Fenerbahçe ve Galatasaray adına son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:24
Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den, Bayern Münih'ten transferi gündeme gelen Kim Min Jae için flaş karar...

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, yabancı kuralının ardından transfer politikasını şekillendirmeye başladı.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılı, öncelikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Savunmaya da takviye planlayan Galatasaray'da, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'in geleceği de belirleyici olacak.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ÖNCELİK VAN DIJK AMA...

Galatasaray, Davinson ayrılırsa Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyordu...

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hollandalı Van Dijk ile İtalya'dan Milan da ilgileniyor.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

'BEKLE-GÖR'

Galatasaray, Van Dijk'a alternatif olarak listesine aldığı Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'luk bonservis talebi sonrası 'bekle-gör' durumuna geçti.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Güney Koreli futbolcu için karar transferde diğer bölgelere yapılacak takviye ve Davinson Sanchez'in transferi ve Van Dijk'tan gelecek yanıta göre şekillenecek.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE'DE İSE SON DURUM...

Vedat Muriqi'nin ardından santrfora bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, limitini hücum hattında kullanmak istiyor.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

29 yaşındaki Kim Min Jae için istenen 25 milyon euro'yu fazla bulan Fenerbahçe, diğer transferler ve yabancı kontenjanına göre bu transfere karar verecek.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe de eski oyuncusu Kim Min Jae için şimdilik bekleme kararı aldı.

Transferde flaş gelişme! Kim Min Jae, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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