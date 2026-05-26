Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın rakibi ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:42
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı ABD, D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.

ABD'nin 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Savunma: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsilya), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United), Alejandro Zendejas (Club America)

Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)

