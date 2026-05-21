CANLI | Al-Nassr - Damac maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Nassr - Damac maçını takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu gece Riyad'da belli oluyor! Futbolseverler arama motorlarında "Al-Nassr - Damac maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz izleme linki var mı?" sorularına kilitlendi. Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr, ezeli rakibi Al-Hilal'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, konuk ekip Damac ise küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Alawwal Park'taki bu tarihi şampiyonluk randevusunun saat ve kanal bilgileri haberimizde...

AL-NASSR - DAMAC MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyad'daki Alawwal Park'ta oynanacak olan Al-Nassr - Damac şampiyonluk müsabakası 21 Mayıs 2026 Perşembe (Bugün) saat 21:00'de (Türkiye saati ile) başlayacak.

AL-NASSR - DAMAC MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında yayınlanacak.

AL-NASSR - DAMAC MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve EXXEN platformlarının abonelerine özel olarak canlı ve HD kalitesinde ekrana gelecektir.

AL-NASSR'DA TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK KUPASI

Geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi Al-Hilal ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Al-Nassr, rakibinin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kendi saha ve seyircisi önünde Damac'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılması halinde Al-Hilal'in maçına bakmaksızın Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu olacak. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise kulaklar aynı saatte oynanacak olan Al-Fayha - Al-Hilal maçında olacak.

DAMAC KÜME DÜŞME HATTINDA CAN DERDİNDE

Konuk ekip Damac ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Geçen hafta Al-Fayha karşısında aldıkları 3-0'lık net galibiyetle nefes alan ekip, küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor. Al-Nassr deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak lige tutunmayı hedefleyen Damac, liderin şampiyonluk partisini bozmak için Alawwal Park'ta sürpriz arayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al-Najei, Al-Hassan, Mane, Felix, Ronaldo

Damac muhtemel 11: Kerwin, Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Sylla, Abdullah, Vada, Meite, Arielson, Okita

AL-NASSR - DAMAC MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ