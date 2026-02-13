Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli bir randevu futbolseverleri bekliyor. Al Shabab Riyadh ile Al Ahli Jeddah 13 Şubat 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Al Shabab - Al Ahli Jeddah canlı izleme seçenekleri ve maç önü detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta? Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda?

AL SHABAB - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı bugün saat 16.55'te başlayacak.

AL SHABAB - AL AHLI JEDDAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor fakat AL Shabab FC (KSA)-Al-Ahli Saudi FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

