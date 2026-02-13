CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan sürüyor. Al Shabab Riyadh ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:56
Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli bir randevu futbolseverleri bekliyor. Al Shabab Riyadh ile Al Ahli Jeddah 13 Şubat 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Al Shabab - Al Ahli Jeddah canlı izleme seçenekleri ve maç önü detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta? Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda?

AL SHABAB - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçı bugün saat 16.55'te başlayacak.

AL SHABAB - AL AHLI JEDDAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab - Al Ahli Jeddah maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor fakat AL Shabab FC (KSA)-Al-Ahli Saudi FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

