Bahiste yeni dalga

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.

108 teknik direktör içerisinde şu isimler de yer aldı:

Gökhan Ünal

Hakan Keleş

Mehmet Altıparmak

Tolgay Kerimoğlu

Murat Hacıoğlu

Cüneyt Dumlupınar

Tuna Üzümcü

Mustafa Alper Avcı

Muzaffer Bilazer

Taner Gülleri

İlker Avcıbay