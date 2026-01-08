Bahiste yeni dalga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF; son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile 104 menajerin tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.

108 teknik direktör içerisinde şu isimler de yer aldı:

Gökhan Ünal

Hakan Keleş

Mehmet Altıparmak

Tolgay Kerimoğlu

Murat Hacıoğlu

Cüneyt Dumlupınar

Tuna Üzümcü

Mustafa Alper Avcı

Muzaffer Bilazer

Taner Gülleri

İlker Avcıbay

