CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

Benfica'nın eski teknik direktörü Bruno Lage, Lizbon Üniversitesi İnsan Hareketleri Fakültesi'nde (FMH) katıldığı konferansın ardından hem Mourinho'nun sözlerine hem de Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına dair önemli açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, Benfica'dan ayrılık sürecini, Mourinho'nun eleştirisini, kadro planlamasını ve transfer döneminde yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. İşte Lage'ın açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 17:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

"BENFICA ÇOK KALİTELİ BİR KADROYA SAHİP"

Görevden ayrıldıktan sonra futboldan uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Lage, Benfica'nın potansiyeline vurgu yaptı:
"Zamanın en büyük rakip olacağını söylemiştim. Mourinho da antrenman için zaman istiyorsa bu gayet meşrudur. Benfica'nın güçlü bir kadrosu ve üst düzey bir teknik direktörü var. Harika bir sezon geçirmeleri için tüm koşullar mevcut. Geçen yıl zorluk çekerek başladık ama sezonu birinci bitirdik, dört kupanın ikisini kazandık."

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

"YETERLİ PUAN VARKEN TAKIM İNANMALI"

Karabağ yenilgisi sonrası gönderilmesinin aceleci bir karar olup olmadığı sorusuna Lage şöyle yanıt verdi:
"Her maç kendi hikâyesidir. Yeterli puan varken inanmak gerekir. Geçen sezon evimizde 5 puan kaybettik ama Monaco ve Torino'da 6 puan aldık. Takımın kapasitesi vardı."

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

MOURINHO'NUN "ISIRMAYAN TAKIM" SÖZLERİNE YANIT

Jose Mourinho'nun Benfica'nın "ısırmadığını" söylemesine alınmadığını ifade eden Lage, şunları söyledi:
"Bunu bir eleştiri olarak görmüyorum çünkü deneyim kazandıkça sırtımız genişliyor. Benim sırtım da geniş. Teknik direktörlerin fikirleri farklıdır; Schmidt başka oynar, Mourinho başka, ben başka. Önemli olan takıma doğru çalışma ortamını sağlamaktır."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

"GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR GİBİ HİSSETMEDİM"

Transfer planlamasında aktif olduğunu vurgulayan Lage, Mourinho'nun gelişi ihtimalini bildiğini itiraf etti:
"Geçici hissetmedim. Rekabetçi bir takım oluşturduk. Ama seçim dönemi ve Mourinho gibi büyük bir ismin boşa çıkması bazı şeyleri değiştirebilirdi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve Bruma'yı kaybettik, bu pozisyonu yeniden ele almak şarttı."

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

Bruma'nın sakatlığı ve Kerem'in ayrılık sürecinin kadro dengesini bozduğunu da belirtti:
"Kerem'in ayrılması ve Bruma'nın sakatlığı, ocakta mutlaka transfer yapılması gerektiği anlamına geliyordu."

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

MARIO BRANCO GERİLİMİ İDDİALARINA YANIT

Sportif direktör Mario Branco ile aralarının bozuk olduğu iddialarını reddeden Lage:
"Mario Branco ile barışığım. Fikir ayrılığı başka şey, küs olmak başka… Takımın zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Komplo teorilerine inanmıyorum."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

"RUI COSTA HAKKINDA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Rui Costa'nın kendisini erken bıraktığını düşünüp düşünmediği sorusuna net bir cevap vermedi:
"Buna cevap vermek bana düşmez."
Ancak kararın kendisini incitmediğini belirtti:
"İncinmedim. Benfica'nın şampiyon olmasını isterim. Kurduğumuz kadroya çok inanıyordum. Sezonun uzun olacağını söylemiştim."

Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık süreci sorulduğunda Lage şu ifadeleri kullandı:
"Kerem için teklifler vardı ama kesin bir şey söyleyemem. Bu nedenle onu oynatmama gibi bir karar olmadı. Sezona çok iyi başlamıştı ve Benfica'da mutluydu. Onun ayrılması, ocak transfer dönemini bizim için zorunlu hale getirdi."

Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! İşte ilk 30'daki tek Süper Lig devi...
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
A Milli Takım'da sakatlık şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu programı açıklandı! 17:20
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! 16:20
Mbappe kamptan ayrıldı! Mbappe kamptan ayrıldı! 15:58
Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? 15:36
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 15:24
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 15:16
Daha Eski
O pankarta ceza! O pankarta ceza! 15:02
Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır 14:49
Polonya-Hollanda maçı detayları! Polonya-Hollanda maçı detayları! 14:25
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 13:58
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 13:09
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! 12:11