Bruno Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! “Eleştiri olarak görmedim”
Benfica'nın eski teknik direktörü Bruno Lage, Lizbon Üniversitesi İnsan Hareketleri Fakültesi'nde (FMH) katıldığı konferansın ardından hem Mourinho'nun sözlerine hem de Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına dair önemli açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, Benfica'dan ayrılık sürecini, Mourinho'nun eleştirisini, kadro planlamasını ve transfer döneminde yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. İşte Lage'ın açıklamaları…
Görevden ayrıldıktan sonra futboldan uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Lage, Benfica'nın potansiyeline vurgu yaptı: "Zamanın en büyük rakip olacağını söylemiştim. Mourinho da antrenman için zaman istiyorsa bu gayet meşrudur. Benfica'nın güçlü bir kadrosu ve üst düzey bir teknik direktörü var. Harika bir sezon geçirmeleri için tüm koşullar mevcut. Geçen yıl zorluk çekerek başladık ama sezonu birinci bitirdik, dört kupanın ikisini kazandık."
"YETERLİ PUAN VARKEN TAKIM İNANMALI"
Karabağ yenilgisi sonrası gönderilmesinin aceleci bir karar olup olmadığı sorusuna Lage şöyle yanıt verdi: "Her maç kendi hikâyesidir. Yeterli puan varken inanmak gerekir. Geçen sezon evimizde 5 puan kaybettik ama Monaco ve Torino'da 6 puan aldık. Takımın kapasitesi vardı."
MOURINHO'NUN "ISIRMAYAN TAKIM" SÖZLERİNE YANIT
Jose Mourinho'nun Benfica'nın "ısırmadığını" söylemesine alınmadığını ifade eden Lage, şunları söyledi: "Bunu bir eleştiri olarak görmüyorum çünkü deneyim kazandıkça sırtımız genişliyor. Benim sırtım da geniş. Teknik direktörlerin fikirleri farklıdır; Schmidt başka oynar, Mourinho başka, ben başka. Önemli olan takıma doğru çalışma ortamını sağlamaktır."
Transfer planlamasında aktif olduğunu vurgulayan Lage, Mourinho'nun gelişi ihtimalini bildiğini itiraf etti: "Geçici hissetmedim. Rekabetçi bir takım oluşturduk. Ama seçim dönemi ve Mourinho gibi büyük bir ismin boşa çıkması bazı şeyleri değiştirebilirdi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve Bruma'yı kaybettik, bu pozisyonu yeniden ele almak şarttı."
Bruma'nın sakatlığı ve Kerem'in ayrılık sürecinin kadro dengesini bozduğunu da belirtti: "Kerem'in ayrılması ve Bruma'nın sakatlığı, ocakta mutlaka transfer yapılması gerektiği anlamına geliyordu."
MARIO BRANCO GERİLİMİ İDDİALARINA YANIT
Sportif direktör Mario Branco ile aralarının bozuk olduğu iddialarını reddeden Lage: "Mario Branco ile barışığım. Fikir ayrılığı başka şey, küs olmak başka… Takımın zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Komplo teorilerine inanmıyorum."
Rui Costa'nın kendisini erken bıraktığını düşünüp düşünmediği sorusuna net bir cevap vermedi: "Buna cevap vermek bana düşmez." Ancak kararın kendisini incitmediğini belirtti: "İncinmedim. Benfica'nın şampiyon olmasını isterim. Kurduğumuz kadroya çok inanıyordum. Sezonun uzun olacağını söylemiştim."
KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık süreci sorulduğunda Lage şu ifadeleri kullandı: "Kerem için teklifler vardı ama kesin bir şey söyleyemem. Bu nedenle onu oynatmama gibi bir karar olmadı. Sezona çok iyi başlamıştı ve Benfica'da mutluydu. Onun ayrılması, ocak transfer dönemini bizim için zorunlu hale getirdi."