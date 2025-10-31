CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hayatımda bahis oynamadım

Hayatımda bahis oynamadım

Zorbay Küçük: Hakemlik kariyerim boyunca değil öncesinde de hayatım boyunca hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Hayatımda bahis oynamadım

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. A Spor'a konuşan Küçük, "Evet, şu anda suç duyurusunda bulunmak için geldik. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Ama şu an çok olağanüstü bir durum var, bu yüzden bu yapacağım açıklamayla bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok iyi rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum" dedi.

KÜÇÜK ADINA AÇILMIŞ 2 HESAP VAR

Zorbay Küçük'ün Avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu, kimlik bilgilerini kullanarak müvekkili adına 2 bahis hesabı açıldığını belirtti. Karaosmanoğlu, "Müvekkilim adına açılmış olan 2 farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla bu hesaplar, yabancı bir şahıs tarafından müvekkilimin kimlik bilgileri ele geçirilerek açılmıştır. Bu durumla alakalı şikayet dilekçesini verdik" diye konuştu.

