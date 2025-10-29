CANLI SKOR ANA SAYFA
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı canlı izle: Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı canlı izle: Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Zorlu Adıyaman deplasmanından galibiyetle dönerek bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Kasımpaşa, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan İstanbul temsilcisi, son 3 resmi maçını da kazanamazken, Kahta 02 Spor karşısında çıkış arıyor. Süper Lig ekibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen Kahta ekibi ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı canlı izle" konusunu araştıramayı sürdürüyor. Peki, Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı canlı izle: Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Adıyaman temsilcisi Kahta 02 Spor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kupada adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Beşiktaş ile ligde oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, son 3 resmi karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Bu mücadeleyi bir çıkış maçı olarak gören lacivert-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmadan tur atlamak istiyor. Öte yandan Kahta 02 Spor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki, Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'de başlayacak.

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanacak Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

KAHTA 02 SPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı hakeminin Gürcan Hasova olduğunu açıkladı. Hasova'nın yardımcılıklarını Selim Şenöz ve Kadir Akıllı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Birkan Altındaş üstlenecek.

