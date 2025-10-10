CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Aleksandar Dimitrov: Bizim için zorlu bir maç olacak

Aleksandar Dimitrov: Bizim için zorlu bir maç olacak

Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov, "Bizim için zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Elimizden geleni vermeye hazırız" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 22:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aleksandar Dimitrov: Bizim için zorlu bir maç olacak

Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve futbolculardan Dimitar Mitov değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç olacağına dikkat çeken Aleksandar Dimitrov, "Bizim için zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Elimizden geleni vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'DAHA AGRESİF OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Agresifliğin önemine vurgu yapan Dimitrov, "Daha agresif olmayı düşünüyoruz, kesinlikle Türk takımını zor durumda bırakmak istiyoruz ve oyunumuzla bunu yapacağımıza inanıyoruz" sözlerini kullandı.

'TÜRK TAKIMINDA BİRÇOK YILDIZ VAR'

Türkiye Milli Futbol Takımı'nda birçok yıldız oyuncu olduğunu söyleyen Dimitrov, "Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünün işini bu soruyla kolaylaştırabilirsiniz belki ama bir kişiyi seçmek zor olur çünkü Türk takımında birçok yıldız var. Bireysel bakış açısı doğru olmaz, biz onları bir takım olarak ele alıyoruz. Arda Güler medya açısından ve başarısıyla çok önemli ama bu bireysel bakmamız gereken bir olay değil. Genç milli takımlarda da çok güçlü bir takımınız var ama onlarla 7-8 ay önce karşılaştık ve aynı taktiği uyguladık. Bireysel bakış açısı önemli değildi ve biz kazandık" sözlerini kullandı.

DİMİTAR MİTOV: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren Dimitar Mitov ise "Önümüzde çok zor bir maç olacak. Şu ana kadar tüm maçlar zorluydu. Kendimize güveniyoruz, taktiğe bağlı kalarak bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Bulgaristan, basın toplantısının ardından yaptığı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı.

Montella: Dersimize çalıştık
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia!
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler Sakarya'da galip! Ümit Milliler Sakarya'da galip! 22:05
A Milli Takım zemini ve stadı inceledi A Milli Takım zemini ve stadı inceledi 19:56
"NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! "NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! 19:49
Kupa Ziraat Bankkart'ın! Kupa Ziraat Bankkart'ın! 19:46
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Trabzonspor'dan KAP açıklaması! 19:36
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 18:40
Daha Eski
F.Bahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI F.Bahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI 18:19
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 17:48
Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! 16:46
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 16:30
Ozan Kabak sahalara döndü! Ozan Kabak sahalara döndü! 16:11
Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti 16:08