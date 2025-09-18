Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro...

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Xabi Alonso ile bulduğu sürelerle, eflatun-beyazlılarda kendini kanıtlamaya başladı. İspanyol devinde süreleri geçtiğimiz sezona göre artan 20 yaşındaki futbolcu için flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre, Arda Güler'in transferi için 150 milyon euro ödemeye hazır bir kulüp olduğu ve bazı aracıların Arda Güler ile ilgili zemin hazırlamak için Real Madrid'i yokladığı ifade edildi.