Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro...

Ziraat Türkiye Kupası
Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberin detayındaki konuşulan bonservis bedeli tam 150 milyon Euro. İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 13:53 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 13:58
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Xabi Alonso ile bulduğu sürelerle, eflatun-beyazlılarda kendini kanıtlamaya başladı. İspanyol devinde süreleri geçtiğimiz sezona göre artan 20 yaşındaki futbolcu için flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre, Arda Güler'in transferi için 150 milyon euro ödemeye hazır bir kulüp olduğu ve bazı aracıların Arda Güler ile ilgili zemin hazırlamak için Real Madrid'i yokladığı ifade edildi.

Florentino Perez'e iletilen teklife ise Real Madrid Başkanı'nın yanıtının net olduğu, yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi.

