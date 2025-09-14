Juventus’tan Kenan Yıldız hamlesi! Dev zam ve yeni sözleşme…

Juventus'un dün akşam Inter'i 4-3 mağlup ettiği derbiye damgasını vuran Kenan Yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kritik maçlarda gösterdiği özgüven ve üretken oyunuyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, Avrupa devlerinin transfer listelerine girmeyi başardı.

CHELSEA VE AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE Başta Chelsea olmak üzere birçok kulübün radarına giren Kenan Yıldız için Juventus yönetimi harekete geçti. Calciomercato'nun haberine göre, halihazırda yıllık 1.5 milyon euro kazanan genç oyuncunun maaşı, bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yükseltilecek. Ayrıca Juventus'un kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalatmayı hedeflediği aktarıldı.