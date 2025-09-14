Juventus’tan Kenan Yıldız hamlesi! Dev zam ve yeni sözleşme…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A devi Juventus, son dönemdeki performansıyla parlayan milli futbolcu Kenan Yıldız için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, genç yeteneğin maaşına zam yaparak uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:18
Juventus'un dün akşam Inter'i 4-3 mağlup ettiği derbiye damgasını vuran Kenan Yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kritik maçlarda gösterdiği özgüven ve üretken oyunuyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, Avrupa devlerinin transfer listelerine girmeyi başardı.

CHELSEA VE AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Başta Chelsea olmak üzere birçok kulübün radarına giren Kenan Yıldız için Juventus yönetimi harekete geçti. Calciomercato'nun haberine göre, halihazırda yıllık 1.5 milyon euro kazanan genç oyuncunun maaşı, bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yükseltilecek. Ayrıca Juventus'un kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalatmayı hedeflediği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA GÜVEN VERİYOR

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol ve 2 asist üreten Kenan, yeni Serie A sezonuna da etkili başladı. Genç futbolcu, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Juventus'un bu hamlesiyle Kenan Yıldız'ın geleceğini garanti altına almayı ve Avrupa devlerinin ilgisini erkenden bertaraf etmeyi amaçladığı ifade edildi.

