Haberler Futbol Fransa-İzlanda maçı canlı izle | Fransa-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Azerbaycan ve Ukrayna'nın da yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen Fransa, ikinci maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Didier Deschamps'ın öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Fransa-İzlanda maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fransa-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:42
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Azerbaycan ve Ukrayna'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Fransa ile İzlanda, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayıp turnuvaya direkt katılmanın hesaplarını yapan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Fransa-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Fransa-İzlanda maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

FRANSA-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak Fransa-İzlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA-İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Digne, Kone, Tchouameni, Barcola, Olise, Thuram, Mbappe

İzlanda: Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson, Ellertsson, Haraldsson, Gudmundsson, Gudjohnsen

