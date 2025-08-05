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Haberler Futbol Jorge Costa hayatını kaybetti

Jorge Costa hayatını kaybetti

Porto'nun eski kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 22:14
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Jorge Costa hayatını kaybetti

Portekiz ekibi Porto, takımın efsane oyuncularından Jorge Costa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren Costa, son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulundu.

MOURİNHO: "GEÇMİŞ HİKAYEMİN BİR PARÇASI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygularını dile getirerek, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum" dedi.

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