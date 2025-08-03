TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Biz hep kardeşiz

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda Çaykur Rizespor tarafından organize edilen "Birlik ve Beraberlik Şöleni" son gününde müzik, spor ve toplumsal dayanışma temalı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şölene Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un misafiri olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp yöneticileri, teknik direktör İlhan Palut ve çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar, yaylada kurulan sahnede konser veren sanatçılar eşliğinde horon oynadı, tulum ve kemençe eşliğinde doya sıya eğlendi.

Şenlikte konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Taraftarlar birlikte maç izlerdi, aramızda sadece bir dere var, komşuyuz. Zaman zaman istemediğimiz olaylar yaşansa da biz hep kardeşiz. İlk kez Anzer Yaylası'na geldim. Doğasıyla, insanıyla çok güzel bir yer. İnşallah tekrar gelmek nasip olur" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rizespor'a sevdalı olan büyük liderimiz Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu şenliğin amacı birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek. Şucu bucu ayrımı yapmadan bir arada yaşamak için hepimiz sorumluluk taşıyoruz" diye konuştu.