Epitsentr 0-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'ne galibiyetle başladı. Ligin ilk haftasında Epitsentr ile karşı karşıya gelen Shakhtar, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin tek golü, 79. dakikada Brezilyalı futbolcu Kaua Elias'tan geldi. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, sezona üç puanla başlamış oldu.
🔥 Перший гол «Шахтаря» у новому сезоні УПЛ! 🧡 ⚽️ Кауан Еліас забиває після асиста Юхима Коноплі 👏#Shakhtar #ЕпіцентрШахтар pic.twitter.com/oLt3rGCQjO— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 3, 2025