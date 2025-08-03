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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Epitsentr 0-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Epitsentr 0-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi tek golle geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 18:44
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Epitsentr 0-1 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'ne galibiyetle başladı. Ligin ilk haftasında Epitsentr ile karşı karşıya gelen Shakhtar, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin tek golü, 79. dakikada Brezilyalı futbolcu Kaua Elias'tan geldi. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, sezona üç puanla başlamış oldu.

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