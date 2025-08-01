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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 1 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 1 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Ağustos Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 08:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:07
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Bugünkü maçlar 1 Ağustos Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 Ağustos tarihli futbol maçları için tıklayın...

1 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - T.S.Y.D. Kupası (Ankara)

17:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

Hazırlık - Türk Takımları

16:00 Kocaelispor - Wydad Casablanca

20:00 Samsunspor - Dunkerque (HT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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