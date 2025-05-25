Bugünkü maçlar 25 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 4)

19.00 Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 4)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 2 ve beIN Sports 4)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1 ve beIN Sports 4)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (beIN Sports 4 - Konferans Yayını)

Premier Lig

18.00 Manchester United-Aston Villa

18.00 Wolverhampton-Brentford

18.00 Ipswich Town-West Ham United

18.00 Newcastle United-Everton

18.00 Southampton-Arsenal

18.00 Tottenham-Brighton

18.00 Liverpool-Crystal Palace

18.00 Fulham-Manchester City

18.00 Bournemouth-Leicester City

18.00 Nottingham Forest-Chelsea

LaLiga

15.00 Girona-Atletico Madrid

17.15 Villarreal-Sevilla

22.00 Athletic Bilbao-Barcelona

Serie A

21.45 Udinese-Fiorentina

21.45 Lazio-Lecce

21.45 Atalanta-Parma

21.45 Venezia-Juventus

21.45 Torino-Roma

21.45 Empoli-Hellas Verona

Portekiz Kupa Finali

19.15 Benfica-Sporting Lizbon

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