Bugünkü maçlar 25 Mayıs Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
19.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports 4)
19.00 Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 4)
19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 2 ve beIN Sports 4)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1 ve beIN Sports 4)
19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (beIN Sports 4 - Konferans Yayını)
Premier Lig
18.00 Manchester United-Aston Villa
18.00 Wolverhampton-Brentford
18.00 Ipswich Town-West Ham United
18.00 Newcastle United-Everton
18.00 Southampton-Arsenal
18.00 Tottenham-Brighton
18.00 Liverpool-Crystal Palace
18.00 Fulham-Manchester City
18.00 Bournemouth-Leicester City
18.00 Nottingham Forest-Chelsea
LaLiga
15.00 Girona-Atletico Madrid
17.15 Villarreal-Sevilla
22.00 Athletic Bilbao-Barcelona
Serie A
21.45 Udinese-Fiorentina
21.45 Lazio-Lecce
21.45 Atalanta-Parma
21.45 Venezia-Juventus
21.45 Torino-Roma
21.45 Empoli-Hellas Verona
Portekiz Kupa Finali
19.15 Benfica-Sporting Lizbon
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...