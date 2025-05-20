Bugünkü maçlar 20 Mayıs Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22.00 Crystal Palace-Wolverhampton

22.00 Manchester City-Bournemouth

Suudi Arabistan Pro Ligi

19.00 Al Qadsiah-Al Orubah

19.20 Al Taawon-Al Riyadh

21.00 Al Shabab-Al Ittihad

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