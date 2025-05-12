Nesine 2. Lig play-off 2.turunda maç heyecanı Yaay'da yaşanacak!

Nesine 2. Lig play-off 2.tur maçında Altınordu ile GMG Kastamonuspor play-off mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da canlı yayın ile Yaay'da olacak.
Yaay ana hesabını takip et, heyecana ortak ol! ⚽️ 🎥
Dev mücadeleyi kaçırma! 🙌🏻 ☄️
👉🏻 📲 Maç yayınını nasıl izleyebilirim?
Yaay hesabını takip ettikten sonra, maç saatinde ana sayfanda hikayeler kısmından canlı yayına katılabilirsin.
Nesine 2. lig play-off 2.turunda maç heyecanı Yaay'da yaşanır! Yaay ana hesabını takip et, heyecana ortak ol! ⚽️ 🎥 Altınordu-GMG Kastamonuspor play-off mücadelesi 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da canlı yayın ile Yaay'da.Dev mücadeleyi kaçırma! 🙌🏻 ☄️👉🏻 📲 Maç yayınını… pic.twitter.com/9rklRcJIES— yaaydayiz (@yaaydayiz) May 10, 2025