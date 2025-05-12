Nesine 2. Lig play-off 2.turunda maç heyecanı Yaay'da yaşanacak!

Nesine 2. Lig play-off 2.tur maçında Altınordu ile GMG Kastamonuspor play-off mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da canlı yayın ile Yaay'da olacak.

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Dev mücadeleyi kaçırma! 🙌🏻 ☄️

👉🏻 📲 Maç yayınını nasıl izleyebilirim?

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