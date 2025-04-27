Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

16.00 Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor (beIN Sports 2)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

19.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (beIN Sports 4 ve Tabii Spor 1)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN CONNECT, Tabii Spor 6)

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 4)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 5)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 2)

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT 1)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (beIN CONNECT ve Tabii Spor 3)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdi)

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Türk)

Premier Lig

16.00 Bournemouth-Manchester United (beIN CONNECT)

18.30 Liverpool-Tottenham (beIN Sports 3)

İngiltere - FA Cup Yarı Final

18.30 Nottingham Forest-Manchester City (Tabii Spor)

La Liga

17.15 Villarreal-Espanyol (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

13.30 Como-Genoa (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

13.30 Venezia-Milan (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

16.00 Fiorentina-Empoli (S Sport Plus)

16.00 Inter-Roma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

19.00 Juventus-Monza (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

21.45 Atalanta-Lecce (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)

21.45 Napoli-Torino (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

Ligue 1

16.00 Angers-Lille

18.15 Montpellier-Reims (beIN CONNECT)

18.15 Lens-Auxerre (beIN CONNECT)

18.15 Nantes-Toulouse (beIN CONNECT)

21.45 Marsilya-Brest (beIN Sports 4)

Bundesliga

16.30 Bochum-Union Berlin (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)

18.30 Werder Bremen-St. Pauli (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 2)

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