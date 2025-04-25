Türkiye farklı bir ligde

UEFA İstanbul Ofisi'nin tarihi açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirildi. Açılış etkinliğine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Gençlik ve Spor Bakanları Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Akif Çağatay Kılıç, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda ülkeden davetlinin yanı sıra kulüp başkan ve yetkilileri katıldı.

20 YILDA 5 BÜYÜK ORGANİZASYON

Levent'teki UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm misafirlere, medeniyetlerin, barışın, hoşgörünün, tarihin, kültürün ve bütün bunlarla birlikte bir spor ile futbol şehri olan güzel İstanbul'a gelmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, TFF'ye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, TFF'nin 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye olduğunun altını çizerek, "Tam 63 yıldır UEFA'yla yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece 20 senede, 2005 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası Finali'ne, 2013'te FIFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa Finali'ne başarıyla ev sahipliği yaptık" değerlendirmelerinde bulundu.

23 YILDA DEV ESER VE PROJELER YAPTIK

"2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Avrupa Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya'yla birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 470'e yükselttik."

SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞTIK

"Türkiye'nin sporda hak ettiği seviyeye gelmesi ve bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhuyla çalıştık. Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik vasıtasıyla Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA'yla daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda UEFA'nın bölge federasyonlarıyla daha hızlı iletişim ve koordinasyon sağlamasını kolaylaştıracaktır. Temsilciliğin bilhassa önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum."

ULUSLARARASI MERKEZ İSTANBUL

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul'umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum."

ETKİMİZ ARTACAK

"Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye'nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak. Dünyanın modern statlara sahip sayılı ülkelerinden Türkiye, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri ülkemizde oynanacak. Türkiye 2032 yılında ise İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek."

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE

Spor Bakanı Bak: "Türkiye'deki spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de tesisleşmede büyük devrim yaşanmaktadır. UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahibiz. Türkiye spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. İnanıyorum ki Türkiye gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak."

TÜRK KULÜPLERİNDEN FİNAL BEKLİYORUM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin yaklaştığını ve 2032'deki Avrupa Şampiyonası'nın da "ufukta" gözüktüğünü vurguladı. Ceferin, "2005 ve 2023'te unutulmaz UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, 2009'da UEFA Kupası ve 2019'da UEFA Süper Kupası ile Türkiye ve İstanbul, dünya standartlarındaki turnuvaları istikrarlı bir şekilde olağanüstü bir şekilde sunuyor. Çok sayıda önemli organizasyon yaklaşırken, güçlü bir yerel temsil olması ve bu prestijli turnuvaların kusursuz bir şekilde sunulmasını sağlamak için İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdik" dedi. Türk kulüplerinin İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek iki finale çıkmasını beklediğini kaydeden Ceferin, "Harika turnuvalar bekliyoruz. 2032 Avrupa Şampiyonası finalinin İtalya ve Türkiye arasında olmasını umuyorum. Hükümetinize, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, TFF ile başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve bize verilen tüm desteğe derinden minnettarız" diye konuştu.

FIFA MÜJDESİ DE GELDİ

Mecnun Otyakmaz: "FIFA'ya da İstiklal Caddesi'nde yine böyle tarihi bir binamızı vereceğiz. Coğrafi olarak ülkemiz belki de FIFA için daha önemli. Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'ya ve Balkanlara yakın konumumuz var. İşlerimizin kolaylaşmasında katkısı olacak."

BAŞKAN ÖZBEK VE KOÇ YAN YANA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı. Kurdele kesim töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun bir aradan sonra yan yana görüntü vermesi dikkat çekti.