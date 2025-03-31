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Haberler Futbol UEFA Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip!

UEFA Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip!

UEFA Dostluk Kupası 18 Yaş Altı Kadınlar Turnuvası, Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 15:06
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UEFA Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip!

Avrupa (UEFA), Asya (AFC), Afrika (CAF), Güney Amerika (CONMEBOL) ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den (CONCACAF) 8 milli takımın bir araya geldiği turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Türkiye, Tayland'ı 1-0 yendi.

Ay-yıldızlıların golünü 52. dakikada Yaren Ersen kaydetti.

Turnuva 9 Nisan'da oynanacak sıralama ve final maçlarıyla tamamlanacak.

Kıragası: "En büyük kazancımız kızlarımızın deneyim kazanması"

Genç oyuncuların tecrübe kazanması için turnuvayı çok önemsediklerini söyleyen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turnuvadan gelişim odaklı bir beklentimiz var. Geleceğimizi oluşturduğumuz bu turnuvalarla beraber kızlarımızın deneyim kazanmasını istiyoruz. Farklı kıtalardan gelen ülkelerin taktiksel unsurlarına bakmak, onlarla beraber mücadele etmenin kızlarımızı çok iyi geliştireceğini düşünüyoruz. Buradaki en büyük kazancımız kızlarımızın deneyim kazanması ve uluslararası alanda kendilerini göstermesi olacaktır. Geçen sene de turnuvayı çok güzel bir şekilde tamamlamıştık. Bu sene de ilk 3 içinde takımımızı görmek istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın İstanbul'da düzenlenmesine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öncülük ettiğini vurgulayan Kıragası, "Bu turnuvalar bizim için çok kıymetli. Geçen sene 16 yaş altı grubuyla yapmıştık, bu sene 18 yaş altı grubuyla yapıyoruz. Bunu yapmamızda öncülük eden ise federasyon başkanımız. Kendisi bu turnuvayı yapmayı çok arzu etti ve turnuva yine bizim tesislerimizde yapılmaya başlandı. Bunun için çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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