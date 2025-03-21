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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 21 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Mart Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 08:41
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Bugünkü maçlar 21 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup G

22:45 Polonya - Litvanya (Exxen)

22:45 Malta - Finlandiya (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup H

20:00 Güney Kıbrıs - San Marino (Exxen)

22:45 Romanya - Bosna-Hersek (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup K

22:45 Andorra - Letonya (Exxen)

22:45 İngiltere - Arnavutluk (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A

19:00 Burkina Faso - Cibuti

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B

19:00 D.Kongo Cumhuriyeti - Güney Sudan

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup C

19:00 Güney Afrika - Lesotho

19:00 Ruanda - Nijerya

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup F

22:00 Burundi - Fildişi Sahili

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G

16:00 Botsvana - Cezayir

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup H

16:00 Ekvator Ginesi - Sao Tome Ve Principe

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup I

00:00 Komorlar - Mali

22:00 Gana - Çad

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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