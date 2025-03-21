Bugünkü maçlar 21 Mart Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup G
22:45 Polonya - Litvanya (Exxen)
22:45 Malta - Finlandiya (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup H
20:00 Güney Kıbrıs - San Marino (Exxen)
22:45 Romanya - Bosna-Hersek (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup K
22:45 Andorra - Letonya (Exxen)
22:45 İngiltere - Arnavutluk (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A
19:00 Burkina Faso - Cibuti
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B
19:00 D.Kongo Cumhuriyeti - Güney Sudan
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup C
19:00 Güney Afrika - Lesotho
19:00 Ruanda - Nijerya
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup F
22:00 Burundi - Fildişi Sahili
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G
16:00 Botsvana - Cezayir
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup H
16:00 Ekvator Ginesi - Sao Tome Ve Principe
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup I
00:00 Komorlar - Mali
22:00 Gana - Çad
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...