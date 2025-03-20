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Devler kayıp
Avrupa futbolunun en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımları başarısız bir tablo ortaya koydu. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Devler Ligi'nde istenen performansı sergileyemedi. Son 6 sezonda dört büyükler arasında grup ve lig etabına; Galatasaray 2 kez, Beşiktaş 1 kez katıldı. Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden dört büyükler, 26 teknik adamla çalıştı. Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenörlere 2.12 milyar euro harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet alabildi. Dört büyükler, 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
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