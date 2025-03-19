Sport Talks’da yeni dönemyeni

Corendon Airlines'ın 2021 yılında başlattığı 'Sport Talks' programında yeni bir dönem başladı. Çekimleri Corendon Football Center'da yapılan programın ilk bölümde, Corendon Airlines'ın stat isim sponsoru olduğu Antalyaspor'un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer bir araya geldi. Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde çekilen programda Karaer, Corendon'un büyüme yolculuğunu anlatırken, Belözoğlu gelecek hedeflerinden bahsetti. Corendon Sport Talks'un yeni dönemdeki ilk programı, İngilizce altyazı ve işaret dili desteği ile birlikte Corendon Airlines TV Youtube kanalından izlenebiliyor.