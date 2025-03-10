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Haberler Futbol Dev maçta Trabzon güldü

Dev maçta Trabzon güldü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Trabzonspor Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi bordo mavililer 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 56'da Diyorakhon Khabibullaeva ile 86. dakikada Diana Lucas Msewa kaydetti. Bordo mavililer, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Dev maçta Trabzon güldü
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Trabzonspor Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi bordo mavililer 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 56'da Diyorakhon Khabibullaeva ile 86. dakikada Diana Lucas Msewa kaydetti. Bordo mavililer, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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