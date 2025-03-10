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Dev maçta Trabzon güldü
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Trabzonspor Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi bordo mavililer 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 56'da Diyorakhon Khabibullaeva ile 86. dakikada Diana Lucas Msewa kaydetti. Bordo mavililer, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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