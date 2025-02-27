Ofsayt devrimi

Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık genel toplantısını 1 Mart'ta İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirecek. Toplantıda oyun kurallarında yapılması planlanan değişiklikler ve denemeye alınan kurallar görüşülecek. Futbol dünyasının en tartışmalı konularının başında gelen ofsayt için Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in önerisi karara bağlanacak. Fransız teknik adamın önerisi; hücumcunun savunmacının tamamen önündeyse ofsayt verilmesi yönünde. Savunmacıyla hücumcu bir noktada hizalanırsa ofsayt verilmeyecek. Wenger'in bu değişiklikle hakem ve VAR'ın işini kolaylaştırmayı hedeflediği, milimetrik ofsaytları ortadan kaldırarak hücum futbolunu teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı.