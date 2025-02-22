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Haberler Futbol Kazanacağız

Kazanacağız

4 maçtır namağlup olan, 2 maçtır berabere kalan Akrepler’de yönetici Fatih Gürcü, “Kasımpaşa’yı yeneceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak” diye umut dağıttı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Kazanacağız

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 5 maça çıktı. Akdeniz ekibi, Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenen Antalyaspor, ardından evinde Başakşehir ile 0-0, deplasmanda ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, bu hafta Kasımpaşa'yı yenerek Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, bugünkü Kasımpaşa maçına hem teknik heyetin hem de futbolcuların çok iyi hazırlandığını söyledi. Takımın sahaya mutlak 3 puan için çıkacağını belirten Gürcü, "Kasımpaşa maçını galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak." dedi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli planlarını anlattığını ifade eden Gürcü, "Hocamız kısa vadede alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Orta vadede ise ligi ilk 5 veya 7 içinde tamamlamayı amaçlıyoruz" diye iddialı konuştu.

TAKIM İNANÇLA MÜCADELE EDİYOR

Antalyaspor'un performansının her geçen gün daha da iyiye gittiğine dikkati çeken Fatih Gürcü, "Emre hocanın gelmesiyle takımın ciddi şekilde motive olduğunu ve sahada inançla mücadele ettiğini görüyoruz. Göztepe maçıyla başlayan sürecimizde oyun olarak gelişiyoruz. Takımımızın ve hocamızın ortaya koyduğu performans göz dolduruyor, geleceğe dair umut veriyor" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU YOK

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle bugün yok. Belözoğlu, geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında kırmızı kart gördü ve 1 maç ceza aldı.

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