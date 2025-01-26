Persepolis 2-0 TS Tabriz (MAÇ SONUCU ÖZET) İsmail Kartal'dan İran kariyerine mükemmel başlangıç!

Persepolis, İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. haftasında sahasında lider TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti.

Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Persepolis, zirveyi direkt ilgilendiren maçta zirvedeki rakibini mağlup ederek 33 puana yükseldi ve puan farkını 2'ye düşürdü.

İran Pers Körfez Pro Lig'in 18. haftasında Persepolis, Foolad deplasmanına konuk olacak.