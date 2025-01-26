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Haberler Futbol Persepolis 2-0 TS Tabriz (MAÇ SONUCU ÖZET) İsmail Kartal'dan İran kariyerine mükemmel başlangıç!

Persepolis 2-0 TS Tabriz (MAÇ SONUCU ÖZET) İsmail Kartal'dan İran kariyerine mükemmel başlangıç!

Son dakika spor haberleri... İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. haftasında Persepolis sahasında lider TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti. İsmail Kartal, İran kariyerindeki ilk maça galibiyetle başlamış oldu. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 17:09 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 17:13
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Persepolis 2-0 TS Tabriz (MAÇ SONUCU ÖZET) İsmail Kartal'dan İran kariyerine mükemmel başlangıç!

Persepolis, İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. haftasında sahasında lider TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti.

Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Persepolis, zirveyi direkt ilgilendiren maçta zirvedeki rakibini mağlup ederek 33 puana yükseldi ve puan farkını 2'ye düşürdü.

İran Pers Körfez Pro Lig'in 18. haftasında Persepolis, Foolad deplasmanına konuk olacak.

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