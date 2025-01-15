Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!
Real Madrid formasını terleten Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldıza sabırsızlıkla beklediği müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Haberin detaylarında Carlo'nun, Arda Güler'i doğru zamanda ve doğru şekilde takıma entegre etmeyi planladığı belirtildi. Arda'nın takımdan ayrılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği de aktarılırken, Madrid'in onu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü kaydedildi.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi müsabakada boy gösterdi. Genç oyuncu takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.
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