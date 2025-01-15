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Haberler Futbol Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Real Madrid formasını terleten Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldıza sabırsızlıkla beklediği müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 15:22
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Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Real Madrid'de Ancelotti, eleştiri oklarının hedefinde. Genç oyunculara forma şansı vermemesi nedeniyle sıklıkla eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, son oynanan Barça maçından sonra topa tutuldu.

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Başkent ekibine yakın kaynaklar, kadroda değişiklik yapılacağının sinyalini verirken, Arda Güler de bu değişiklikten nasibini alacak gibi görünüyor.

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

ARDA GÜLER İÇİN FIRSAT

Kulübe yakın bir basın-yayın kuruluşunda çıkan ve Akşam'ın derlediği haberde; Arda Güler'in artık ilk 11'de daha fazla süre alacağı aktarıldı. Farklı bir rol verilecek olan milli futbolcunun, Ancelotti tarafından "titularisimo", yani takımın değişmez oyuncularından biri yapılması hedefleniyor.

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Haberin detaylarında Carlo'nun, Arda Güler'i doğru zamanda ve doğru şekilde takıma entegre etmeyi planladığı belirtildi. Arda'nın takımdan ayrılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği de aktarılırken, Madrid'in onu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü kaydedildi.

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük müjde!

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi müsabakada boy gösterdi. Genç oyuncu takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.

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