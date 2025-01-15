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Haberler Futbol Cristiano Ronaldo Al Nassr'a ortak oluyor

Cristiano Ronaldo Al Nassr'a ortak oluyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan Ronaldo'ya görülmemiş teklif! 200 milyon Euro maaşı olan oyuncuya Al Nassr kulübü hisse de verme kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 14:55
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Cristiano Ronaldo Al Nassr'a ortak oluyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Portekizli yıldız, 200 milyonluk kontratın yanı sıra, kulübün küçük bir kısmına sahip olarak, Al Nassr'ın hissedarı geçecek.

Kulüp yöneticileri, Cristiano Ronaldo'nun Riyad'a gelişinden bu yana yaptığı katkılara duydukları hayranlık ve memnuniyeti göstermek amacıyla, kulübün %5'lik bir hissesini ona teklif etti.

Suudi Arabistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Al Nassr, son aylarda yeni bir CEO ve başkanın gelişiyle birlikte yapısal bir değişim sürecinden geçiyor.

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