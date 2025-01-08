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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak Çarşamba günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 09:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK (ASpor)

15:30 Eyüpspor - Boluspor (A Spor)

18:00 Trabzonspor - Alanyaspor (ASpor)

20:30 Galatasaray - Başakşehir FK (ATV)

İngiltere - Lig Kupası

23:00 Tottenham - Liverpool (TV 8,5)

İspanya - Süper Kupa

22:00 Athletic Bilbao - Barcelona (TiviBu Spor 1)

Portekiz - Lig Kupası

22:45 Benfica - Sporting Braga

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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