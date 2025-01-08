Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK (ASpor)

15:30 Eyüpspor - Boluspor (A Spor)

18:00 Trabzonspor - Alanyaspor (ASpor)

20:30 Galatasaray - Başakşehir FK (ATV)

İngiltere - Lig Kupası

23:00 Tottenham - Liverpool (TV 8,5)

İspanya - Süper Kupa

22:00 Athletic Bilbao - Barcelona (TiviBu Spor 1)

Portekiz - Lig Kupası

22:45 Benfica - Sporting Braga

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