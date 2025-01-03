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Haberler Futbol Juventus 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Juventus 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juve rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla finale yükselen taraf Milan oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 23:58
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Juventus 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Juventus ile Milan kozlarını paylaştı.

Bu mücadeleden Milan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve finalin yolunu tuttu.

Maçta gol perdesini 21. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız açtı.

Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! Devamını Oku BUNU DA OKU

İlk yarı bu golle Juventus'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 71. dakikada Pulisic penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

75. dakikada Juve'den Gatti kendi kalesine gol attı. Bu gol nedeniyle Milan rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Milan bu skorla finalde 6 Ocak'ta Inter ile Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

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