  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Spor camiasından yeni yıl mesajları! İşte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un paylaşımları

Spor camiasından yeni yıl mesajları! İşte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un paylaşımları

2024 yılının son bulup 2025 yılının başlamasıyla birlikte Türk spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor camiasından yeni yıl mesajları! İşte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un paylaşımları

Türk spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve kulüplerden yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"2025'in herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle! Mutlu yıllar."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2025'in sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte sporla dolu, keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"2024 yılında hep birlikte tarih yazdık, sahada ve tribünde birlikte kocaman bir aile olduk. Şimdi gözlerimiz daha büyük hedeflerde: 2025 bizim yılımız olacak. Filede aynı tutku, aynı azim ve aynı kararlılıkla buluşmak dileğiyle. Mutlu yıllar."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

"Türkiye Güreş Federasyonu olarak, yeni yılın dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Spora olan ortak tutkumuzun 2025 yılında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz."

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

"Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle."

GALATASARAY

"Galatasaray'ın adına yakışır başarılarla geçen bir senenin ardından büyük hedefler ve hayallerimizle birlikte 2025'e merhaba diyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın ve sevginin egemen olduğu, sağlıklı ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."

FENERBAHÇE

"Mutlu yıllar. 2025 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz. Yeni yılımız kutlu olsun."

BEŞİKTAŞ

"Hoş geldin 2025! Mutlu yıllar büyük Beşiktaş ailesi."

TRABZONSPOR

"2025'in ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

REKLAM - Türk Tıbbi Onokolji Derneği
F.Bahçeli yıldıza Fransa'dan veto!
DİĞER
8 yıllık savaş bitti: Angelina Jolie ve Brad Pitt bakın nasıl boşandı!
Galata'da tarihi Gazze yürüyüşü | Binlerce kişi İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı! Mazlumlar için eller semaya açıldı
Cimbom'dan yerli yıldızlarına yeni sözleşme!
G.Saray'a Icardi şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor camiasından yeni yıl mesajları! Spor camiasından yeni yıl mesajları! 13:51
Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman? 12:44
Oklahoma City'den üst üste 12. galibiyet! Oklahoma City'den üst üste 12. galibiyet! 12:28
Skriniar transferinde son durum nedir? Skriniar transferinde son durum nedir? 12:15
Brentford - Arsenal maçı ne zaman? Brentford - Arsenal maçı ne zaman? 12:01
Cimbom'dan yerli yıldızlarına yeni sözleşme! Cimbom'dan yerli yıldızlarına yeni sözleşme! 11:58
Daha Eski
Enzo Millot kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enzo Millot kimdir, kaç yaşında ve nereli? 10:56
F.Bahçeli yıldıza Fransa'dan veto! F.Bahçeli yıldıza Fransa'dan veto! 10:55
Bright Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bright Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında ve nereli? 10:27
EuroLeauge'de Türk derbisi heyecanı! EuroLeauge'de Türk derbisi heyecanı! 10:24
F.Bahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! F.Bahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! 10:06
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 09:54