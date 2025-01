Spor camiasından yeni yıl mesajları! İşte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un paylaşımları

Türk spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve kulüplerden yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"2025'in herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle! Mutlu yıllar."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2025'in sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte sporla dolu, keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

