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Haberler Futbol Salah krizi

Salah krizi

Henüz yarım sezon geride kalmasına rağmen hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vuran Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada 20 gol atan Mısırlı futbolcu 17 de asist kaydederek ulaşılması güç bir performansa imza attı. Oynadığı her maçta takımını sırtlayan 32 yaşındaki futbolcunun geleceği ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Salah krizi

Henüz yarım sezon geride kalmasına rağmen hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vuran Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada 20 gol atan Mısırlı futbolcu 17 de asist kaydederek ulaşılması güç bir performansa imza attı. Oynadığı her maçta takımını sırtlayan 32 yaşındaki futbolcunun geleceği ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

VAN DIJK DE HENÜZ UZATMADI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salah, henüz kulübü Liverpool ile sözleşmesini uzatamadı. İngiliz kulübü ile görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Salah, anlaşmaya ise çok uzak olduklarını söyledi. Mısırlı oyuncu gibi takımın 33 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'in durumu da kafa karıştırıyor. İsmi Galatasaray ile da anılan 33 yaşındaki oyuncu da kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

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