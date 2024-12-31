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Haberler Futbol Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde yoğun mesai

Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde yoğun mesai

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD), antrenör eğitimi, genç oyuncuların gelişimi ve Grassroots faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek çalışmalara öncülük eden FGD, tüm futbol emekçileriyle Türk futbolunun gelişim stratejilerinin oluşmasına katkıda bulunuyor. Antrenörlere yönelik eğitim faaliyetleriyle onları çağın gereklerine göre hazırlama ana hedeflerinden biri olan FGD, elit oyuncu gelişimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla tüm yurtta taramalar yapılıyor, genç oyuncular için en uygun lig organizasyonları oluşturuluyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde yoğun mesai

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD), antrenör eğitimi, genç oyuncuların gelişimi ve Grassroots faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek çalışmalara öncülük eden FGD, tüm futbol emekçileriyle Türk futbolunun gelişim stratejilerinin oluşmasına katkıda bulunuyor. Antrenörlere yönelik eğitim faaliyetleriyle onları çağın gereklerine göre hazırlama ana hedeflerinden biri olan FGD, elit oyuncu gelişimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla tüm yurtta taramalar yapılıyor, genç oyuncular için en uygun lig organizasyonları oluşturuluyor.

70'DEN FAZLA KULÜBE ZİYARET

Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini iki aydır yürüten Emrah Bayraktar ve ekibi, iki büyük projeye odaklandı. Bunlardan ilki profesyonel kulüpleri ziyaret ederek genç oyuncu gelişimi alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi vermek, görüşleri dinlemek. Diğeri ise U14 Bölge Karmaları seçmeleri ile Genç Milli Takımlarımıza geniş bir genç oyuncu havuzu yaratmak.

SEÇMELER DEVAM EDİYOR

Bir diğer önemli çalışma U14 Bölge Karmaları seçmeleri de tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan seçmelerde, TFF bölge temsilcileri ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'ne bağlı gönüllü antrenörler görev alıyor. Seçmelere yüzlerce genç oyuncu katılıyor. Bazı bölgelerde karma takımlar oluşturulup maçlar oynandı. İstanbul'da ise kulüplerin U14 takımları arasında karşılaşmalar düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Elit Genç Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya ile Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy'un sorumluluğunu üstlendiği seçmeler sonunda Genç Milli Takımlar için geniş bir oyuncu havuzu oluşturulacak.

Emrah Bayraktar ve ekibinin 70'den fazla kulüp ziyaretinden sonra TFF'nin genç oyuncu gelişimi ile ilgili yol haritası belirlenecek.

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