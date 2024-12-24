  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 15:27 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 15:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.

Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu.

Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon...
Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte fikstür
Suriye'de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: "Türkiye evinde darbe alabilir" | Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı
Zaniolo'da son durum nedir?
Talisca'nın ardından bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle buluşacak Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle buluşacak 15:26
Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon... Mertens'ten G.Saray sorusuna yanıt! Gelecek sezon... 15:21
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 14:14
Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı 13:43
Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... 13:24
G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! 13:05
Daha Eski
Zaniolo'da son durum nedir? Zaniolo'da son durum nedir? 13:03
Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! 12:13
Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi 12:12
Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası 12:00
Fırtına'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi ortaya çıktı Fırtına'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi ortaya çıktı 11:48
G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler 10:56