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Haberler Futbol Manchester United Altay Bayındır'la yollarını ayırmak istiyor

Manchester United Altay Bayındır'la yollarını ayırmak istiyor

2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için işler iyi gitmiyor. İngiliz ekibi, Tottenham'la oynadığı kupa maçında performansı tartışma konusu olan milli kaleci ile yollarını ayırmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:16
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Manchester United Altay Bayındır'la yollarını ayırmak istiyor

19 Aralık tarihinde Manchester United'ın Tottenham'a konuk olduğu ve 4-3 mağlup olarak elendiği Lig Kupası maçında yediği gollerin ardından Altay Bayındır, İngiltere'de eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. The Sun'ın haberine göre, Manchester United bu karşılaşmanın ardından Altay Bayındır'la ara transferde yollarını ayırma kararı aldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Altay Bayındır'ın yerine düşündüğü isimler ise İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyen Ilian Meslier ve Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'da forma giyen John Victor.

Meslier bu sezon Leeds formasıyla 22 maça çıkarken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. John Victor ise Botafogo formasıyla bu sezon 51 maça çıktı ve 22 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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