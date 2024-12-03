Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Aralık Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü (ASpor)

13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor (ASpor)

18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK (ASpor)

20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK (ASpor)

Premier Lig

22:30 Ipswich Town - Crystal Palace (beIN Sports 4)

23:15 Leicester City - West Ham United (beIN Sports 3)

LaLiga

21:00 Mallorca - Barcelona

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