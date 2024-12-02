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Haberler Futbol Var gücümüzle çalışıyoruz

Var gücümüzle çalışıyoruz

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Eleştiriler alıyoruz. 25-30 yıllık birikim var. Var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Var gücümüzle çalışıyoruz

Nesıne 3. Lig'de Belediye Kütahyaspor ile Bornova Futbol Kulübü arasında yapılan maçı seyreden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kütahya'da il protokolü ile bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu burada bir konuşma yapıp "Bütün illerimizin hepsini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Tüm takımlar bizim. Futbolun her zaman söylediğimiz gibi barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz" dedi. TFF Başkanı, görevlerinin zor olduğunu belirtip "Eleştiriler alıyoruz. Yaklaşık 25-30 yıllık birikim var. Onu düzeltmek için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı..

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