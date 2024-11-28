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Haberler Futbol Kenan Yıldız Golden Boy Web'i kazandı

Kenan Yıldız Golden Boy Web'i kazandı

Kenan Yıldız, İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetelerinden Tuttosport’un Golden Boy ödüllerinde Golden Boy Web ödülüne layık görüldü. 19 yaşındaki Yıldız’a, 1 milyon oy çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Kenan Yıldız Golden Boy Web'i kazandı

17 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Milli yıldızlarımızdan Kenan Yıldız'a İtalya'dan büyük bir onur geldi. İtalya'nın prestijli gazetelerinden Tuttosport tarafından düzenlenen Golden Boy ödüllerinde Kenan Yıldız da çok değerli bir ödülün sahibi oldu. Juventus'un 10 numarası, taraftarların oylarıyla belirlenen Golden Boy Web ödülünü kazanmayı başardı. Tuttosport'un internet sitesi üzerinden 1 milyon futbolsever, bu ödüle Kenan Yıldız'ı layık gördü. 19 yaşındaki forvet, bu sezon Juventus ile boy gösterdiği 17 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

ÖDÜL KOLEKSİYONCUSU

Taraftarların oylarıyla belirlenen 'Golden Boy Web' ödülünde en çok oyu alan milli yıldızımız Kenan Yıldız, ödülü koleksiyonuna eklemiş oldu. Yıldız daha önce Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile Şampiyonlar Liginde gol atan en genç oyuncu olmuştu. Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise İspanyol devi Barcelona'da forma giyen 17 yaşındaki yıldız forvet Lamine Yamal oldu. Ödülün geçtiğimiz sezonki kazananı ise Real Madrid forması giyen İngiliz yıldız Jude Bellingham olmuştu.A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı oyuncusu Kenan Yıldız önemli bir başarının daha sahibi oldu.

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